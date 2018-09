La diseducazione di Cameron Post: trailer italiano per il film vincitore del Sundance

Teodora Film ha diffuso in streaming il trailer italiano de La diseducazione di Cameron Post, film vincitore dell’ultimo Sundance Film Festival con Chloë Grace Moretz protagonista.

Il film racconta la storia di Cameron Post, un’adolescente del Montana che improvvisamente perde entrambi i genitori in un incidente automobilistico, proprio nel periodo in cui stava scoprendo la propria omosessualità. La giovane viene affidata alla zia e alla nonna, entrambe molto conservatrici come ideologia. Cameron sviluppa allora un profondo rapporto con l’amica Coley Taylor, fino a quando non viene scoperta e spedita in un campo di “conversione” che promette di riportare giovani ragazze nel proprio ruolo gender corretto.

Adattamento cinematografico dell romanzo The Miseducation of Cameron Post di Emily M. Danforth, il film è diretto da Desiree Akhavan (regista di Appropriate Behavior) e ha nel proprio cast, oltre alla Moretz, anche Jennifer Ehle (Cinquanta sfumature di grigio, Orgoglio e pregiudizio), John Gallagher Jr. (10 Cloverfield Lane), Forrest Goodluck (Revenant – Redivivo) e Sasha Lane (American Honey).

La produzione è invece nelle mani di Michael B. Clark, Jonathan Montepare e Alex Turteltaub.

La diseducazione di Cameron Post è approdato lo scorso 3 agosto nelle sale americane e il 7 settembre in quelle britanniche; nelle sale italiane sarà distribuito dal 25 ottobre da Teodora Film dopo l'anteprima nazionale alla 13esima Festa del Cinema di Roma.