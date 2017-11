La director's cut di Justice League di Zack Snyder troppo costosa per essere completata?

Lo abbiamo capito tutti: della versione diinè rimasto veramente poco.fu chiamato in fretta ed in furia dalla Warner per riscrivere quasi tutto il film, rigirarlo e rimontarlo a sei mesi dalla release.

Risultato? Un film non particolarmente piaciuto alla critica, né al suo pubblico e che ha incassato non quanto sperato dalla Warner Bros. Pictures. Proprio per il basso gradimento del pubblico e - stavolta - pure dei fan più accaniti della DC Comics, è stata lanciata una petizione per costringere la Warner a distribuire in home video la director's cut di Justice League firmata da Zack Snyder. Petizione che ha raggiunto tantissime firme, anche se secondo dei report alcune 'false'.

Ma mentre il numero delle firme saliva, in rete trapelava un altro repot meno 'carino': la director's cut non uscirà mai.

A confermare questa tesi un altro rumor lanciato da Mario F. Robles. Secondo lo scooper, che cita fonti interne alla Warner, esisterebbe soltanto un "montaggio preliminare" di Justice League ad opera di Snyder. A quanto pare le musiche di Junkie XL non sarebbero complete e solo alcune sequenze avrebbero gli effetti visivi terminati; insomma un montaggio molto rozzo e preliminare che, secondo la fonte, "costerebbe troppo" alla Warner da terminare. Ed è per questo che non vedremo mai la director's cut.

Inoltre, la fonte della Warner spiega che "lo studio non si fida più della visione di Snyder", confermando alcuni rumor circolati in rete che vorrebbero una rottura interna tra Snyder e la Warner, con Whedon chiamato a rigirare il film da capo e il "licenziamento/allontanamento" di Snyder dall'Universo Cinematografico DC Comics.