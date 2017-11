La descrizione del trailer di Avengers: Infinity War conferma una teoria dei fan

In attesa di vederlo finalmente online - secondo i rumor potrebbe arrivare ad inizio dicembre -, ecco arrivare in rete una potenziale descrizione del primo attesissimo trailer di Avengers: Infinity War , in uscita a maggio nei cinema di tutto il mondo.

ATTENZIONE! SPOILER!

Secondo un rumor di We Got This Covered, il trailer non sarebbe arrivato ancora online proprio per non spoilerare il pubblico riguardo il finale di Thor: Ragnarok e permettere alla gente di avere più tempo per vederlo al cinema.

Secondo il sito (ma prendete la descrizione 'con le pinze', al momento), il trailer si apre con Loki consegnare il Tesseract a Thanos dopo che la sua navicella attacca quella in cui si trovano Thor e gli Asgardiani; in questo modo Loki pensa che Thanos possa risparmiarlo. Thanos attacca la navicella di Thor e il Dio del Tuono insieme ad Hulk e gli altri membri a bordo della navicella combattono l'Ordine Nero. La battaglia va a finire male e Thor viene lasciato a fluttuare nello spazio più profondo, finché non incontra i Guardiani della Galassia.

Il nascondiglio del Collezionista viene raso al suolo e l'Ordine Nero colleziona la Gemma della Realtà, che viene consegnata al Titano Pazzo.

Ma a Thanos manca l'ultima gemma, la più importante: quella dell'Anima. Tutti gli Avengers si uniscono per proteggerla, in quanto è contenuta dentro Heimdall.