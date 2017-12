La descrizione del footage di New Mutants, il sequel sarà ambientato in Brasile?

In seguito alla diffusione, nei giorni scorsi, di un nuovo suggestivo poster di New Mutants , al Comic-Con Experience (CCXP17) in Brasile è stato mostrato un nuovo filmato dal cinefumetto in arrivo ad aprile.

Noi siamo in grado di riportarvi una descrizione di quanto visto dal pubblico brasiliano: "I mutanti trovano un posto 'sicuro e nascosto' all'interno dell'ospedale dove sono detenuti. Trovano un 'rilevatore di bugie' e pensano che possa essere divertente usarlo su di loro, per imparare a conoscersi meglio. Il primo a sedersi è Roberto Da Costa a.k.a. Sunspot, e afferma di aver avuto tante ragazze. Il macchinario afferma che mente e, a quel punto, rivela di non aver mai avuto una ragazza in vita sua. Lo vediamo far uso brevemente dei suoi poteri. Ognuno dei personaggi si siede sul macchinario, e vediamo l'attrice Maisie Williams ringhiare mentre diventa la lupa Wolfsbane. E' una sequenza 'giovanile' in un film estremamente 'dark' [...] La più interessante del gruppo è Magik. Nella sequenza, afferma di aver ucciso 18 uomini, uno per uno, ed è per questo che è rinchiusa lì. A quanto pare il suo braccio sarà di metallo, cosi come nei fumetti, e, ad un certo punto, usa la sua spada per attaccare Mirage".

Parlando del futuro, invece, il regista e co-sceneggiatore Josh Boone ha svelato che il sequel di New Mutants potrebbe essere ambientato proprio in Brasile, da dove proviene il personaggio di Sunspot.