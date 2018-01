La DC Entertainment ha cancellato i piani per i film su Deadshot e Lobo?

Con il cambio della guardia ai vertici della DC Entertainment, come risposta alla deludente performance di, potrebbe aver già portato i primi cambiamenti ai piani dello studio e alla sua filmografia.

Dopo l'uscita di Suicide Squad, un vero e proprio disastro di pubblico e critica, ma capace comunque di fare ottimi incassi al botteghino, la Warner ha annunciato tanti spin-off e sequel. Molti di questi sembrano essere sopravvissuti (come tutti gli spin-off su Harley Quinn e il Joker, e ovviamente Suicide Squad 2), ma quello incentrato su Deadshot potrebbe essere "già morto".

La Warne aveva lasciato intendere - ma mai confermato - che avrebbe ripescato il personaggio di Deadshot, interpretato da Will Smith, in un film stand-alone. Lo sviluppo, però, sembra non sia andato oltre, con la DC Entertainment che sembra abbia ufficialmente accantonato il progetto, lasciando a Smith la possibilità di tornare nel ruolo direttamente nel sequel della pellicola principale.

Un altro film che sembra sia stato 'cancellato' è quello dedicato a Lobo. Sebbene il progetto non sia mai stato menzionato dalla nascita del DC Extended Universe, sviluppi sulla pellicola erano attivi sin da anni prima. Sfortunatamente, a quanto pare, la Warner non ritiene Lobo un personaggio il cui film è una priorità assoluta.