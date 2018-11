La Commissione UE dà l'okay per l'acquisizione della Fox da parte della Disney

I regolatori antitrust della Commissione Europea hanno approvato l'acquisizione da $71,3 miliardi della 21th Century Fox da parte della Walt Disney Company.

La Commissione europea lo ha annunciato pochi minuti fa.

"In rispetto alle leggi anti-trust, la Disney si è impegnata a cedere parte dei propri diritti di distribuzione a tutti i canali che controlla nello Spazio Economico Europeo (SEE), vale a dire: History,H2, Crime & Investigation, Blaze e Lifetime", ha affermato la Commissione europea. "Questi canali sono attualmente controllati da A + E Television Networks, una joint venture tra Disney e Hearst. Gli impegni eliminano completamente la sovrapposizione tra le attività di Disney e Fox nella fornitura all'ingrosso di canali effettivi nel SEE. Pertanto, la Commissione ha concluso che l'operazione proposta, modificata dagli impegni, non solleva più i problemi di concorrenza: la decisione della Commissione è subordinata al pieno rispetto degli impegni".

In risposta, la Disney ha dichiarato: "Siamo soddisfatti della decisione della Commissione Europea. Continueremo a perseguire l'autorizzazione il più rapidamente possibile anche nelle giurisdizioni rimaste".

La Commissione europea aveva fissato un termine entro martedì 6 novembre per approvare l'acquisizione, richiedere concessioni o, nel caso in cui ce ne fosse stato bisogno, aprire un'inchiesta di quattro mesi per investigare sulla natura degli accordi. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha dato il via libera all'accordo a giugno a condizione che Disney venda le 22 reti sportive regionali della Fox. L'accordo vedrà la Disney, guidata dal presidente e amministratore delegato Bob Iger, acquisire gli studi televisivi e cinematografici della Fox, le sue reti FX, del National Geographic, il gigante televisivo Star India e le quote di Fox in Hulu. Originariamente era previsto anche che la vendita includesse la quota del 39% di Fox nel colosso europeo della televisione a pagamento Sky, ma le società hanno recentemente dichiarato che avrebbero venduto quella quota di partecipazione al miglior offerente e Comcast si è aggiudicato l'asta a settembre.