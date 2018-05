La commedia sci-fi di Blake Griffin e Ryan Kalil sarà prodotta dalla Paramount

La Paramount Pictures ha acquisito i diritti d'utilizzo della sci-fi comedy di Blake Griffin e Ryan Kalil, le star dell'NBA americana e della lega NFL Pro Bowler.

La notizia di questo team up della casa di produzione Paramount con le stelle dello sport, così da creare il progetto basato sulla loro commedia sci-fi, è stata riportata per prima da The Hollywood Reporter.

La storia, che al momento non si conosce in dettaglio, dovrebbe prendere spunto da un'idea di Aaron Buchsbaum e Teddy Riley, che stanno anche scrivendo la sceneggiatura per il terzo Shanghai Dawn, al momento, con il contributo degli stessi atleti, Griffin e Kalil.

I due sportivi produrranno il film, dal momento che hanno recentemente aperto una compagnia di produzione, la Mortal Media, impegnata al momento nel reboot di The Rocketeer, con una protagonista donna.

Non appena avremo ulteriori notizie sul progetto ve lo faremo sapere.