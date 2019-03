La commedia Desperados vede finalmente la luce: ecco il cast

Dopo un decennio passato a provare a portare la commedia romantica sul grande schermo, il The Hollywood Reporter conferma che sarà Netflix a realizzare ufficialmente Desperados, annunciando i primi membri del cast.

L'attrice di Pitch Perfect, Anna Camp, sarà tra le protagoniste del film insieme a Nasim Pedrad (Saturday Night Live); nel cast troveremo anche il Robbie Amell del serial televisivo Flash e Jason Mitchell.

Scritto da Ellen Rapoport, Desperados segue le vicende di una donna che, dopo aver passato una notte d'amore con un uomo, perde la testa per lui. Quando lui non risponde più alle sue chiamate, su tutte le furie, la donna le manda una mail poco carina. Peccato che scopra che l'uomo sia in coma in un ospedale messicano e, insieme ad un'amica, decidono di imbarcarsi in un'avventura per provare a cancellare quella mail prima che lui si risvegli...

Il progetto fu acquisito dalla Universal Pictures nel 2009 e numerose attrici, tra cui Isla Fisher, sono state collegate al film. Ma nessuno dei cast tecnici messi su dalla Universal nel corso di questi anni è riuscito ad andare più in là della fase di progettazione; ora Desperados è passato in mano a Netflix che ha deciso di affidare la regia a Lauren Palmigiano e fissare le riprese per questo aprile.