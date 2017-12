La Colonna Sonora di Guardiani della Galassia Vol.2 è candidata ai Grammy!

Guardiani della Galassia Vol.2 è uscito in sala i primi mesi del 2017 ed è andato davvero molto bene. Il cinecomic diretto da James Gunn ha riscosso molto successo e ora è arrivata la notizia che la colonna sonora è candidata per un

L'album include canzoni classiche della Electric Light Orchestra, Fleetwood Mac, George Harrison, e molti altri, oltre a una canzone originale,"Guardians Inferno," con David Hasselhoff.

L'album della colonna sonora si è guadagnato una nomination ai Grammy, "Guardians Inferno" invece, ha mancato l'opportunità di candidatura come miglior composizione originale.

Il "Guardians of the Galaxy Awesome Mix vol. 2" è in competizione con le colonne sonore rispettivamente di Baby Driver, Hidden Figures, La La Land, e Oceania.

Il primo Awesome Mix del film originale sui Guardiani della Galassia ottenne anch'esso una nomination ai Grammy ma perse contro Frozen.

La sessantesima edizione dei Grammy Awards sarà trasmessa dal Madison Square Garden di New York il 28 gennaio da CBS.

Sinossi: "Al ritmo dell’Awesome Mixtape #2, Marvel's Guardiani della Galassia Vol. 2 continua a seguire le avventure del team mentre si inoltrano fino ai confini del cosmo. I Guardiani dovranno lottare per rimanere uniti come una famiglia mentre svelano i misteri dietro la vera identità del padre di Peter Quill (Chris Pratt). Vecchi nemici diventeranno nuovi alleati e i personaggi dei fumetti classici amati dai fan giungeranno in soccorso dei nostri eroi mentre l’Universo Cinematografico Marvel continua ad espandersi."

Al momento Guardiani della Galassia Vol. 2 è disponibile in Blu-ray, DVD e in digitale.