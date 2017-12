La classifica dei 20 peggiori film usciti nel 2017 secondo Rotten Tomatoes!

Ecco a voi la classifica, dal 20esimo al primo classificato, dei peggiori film usciti al cinema del 2017, secondo il rating di. Date un'occhiata e diteci se siete d'accordo!

Ogni anno ci sono film belli e film meno belli che escono al cinema; alcuni saranno ricordati per generazioni, altri invece... no! Ed è su quelli meno fortunati, che abbiamo deciso di focalizzarci oggi, stilando la classifica dei film peggiori non secondo noi, ma secondo Rotten Tomatoes, che ormai da tempo determina (prima che esca), la fortuna delle pellicole in programmazione. Chiaramente è tutto molto soggettivo, quindi date un'occhiata alla classifica, e commentate pure giù in basso!

Ecco i peggiori 20 film del 2017, secondo Rotten Tomatoes:

20. GHOST IN THE SHELL (46%)

Questa è la pellicola live-action interpretata da Scarlett Johansson, della serie animata giapponese dallo stesso titolo. Originariamente, come spesso accade, era un manga; poi, nel 1995, uscì il fortunato anime. La pellicola è stata un fallimento sotto diversi punti di vista, anche se gli effetti visivi sono perfetti.

19. JUSTICE LEAGUE (40%)

Justice League si piazza al penultimo posto di questa classifica. Il cinefumetto DC è ancora in sala. Diretto da Zack Snyder e completato in post-produzione da Joss Whedon, la pellicola è stata un relativo insuccesso, prima di tutto al botteghino.

18. JIGSAW (34%)

Ormai il discorso revival a Hollywood è diventato un dato di fatto, ne vediamo parecchi e Jigsaw è stato un tentativo di riportare in auge il franchise horror. Con scarso successo.

17. MONSTER TRUCKS (31%)

Il film parla di uno studente delle superiori che trova un mostro che vive dentro un furgone! Nonostante un cast di tutto rispetto, che include Danny Glover, Holt McCallany, Jane Levy e Rob Lowe, Monster Trucks non è mai sembrato nulla di più di un film tv. Senza lode e senza infamia.

16. WONDER WHEEL (30%)

Si sa, con Woody Allen è sempre un tutto o niente. In Wonder Wheel, nonostante l'ambientazione anni '50, Coney Island e un cast eccezionale - composto da Kate Winslet, Juno Temple, Jim Belushi e Justin Timberlake - c'è mancanza d'immaginazione. Peccato!

15. A BAD MOMS CHRISTMAS (28%)

Il seguito di Mamme Molto Cattive non è stato particolarmente apprezzato. La critica maggiore è il fatto di non aver portato nulla di originale all'invece originalissima commedia uscita nel 2016. Al cast originale, composto da Mila Kunis, Kathryn Hahn e Kristen Bell, non ha giovato l'aggiunta di Cheryl Hines, Susan Sarandon e Christine Baranski.

14. KING ARTHUR: IL POTERE DELLA SPADA (30%)

L'ennesima narrazione della leggenda di Re Artù non ha riscosso un particolare successo, nonostante i guizzi di commedia che, almeno nelle prime intenzioni, non erano previsti.

13. THE BOOK OF HENRY (21%)

Il regista di Jurassic World, Colin Trevorrow, doveva dirigere Episodio IX di Star Wars ma poi è stato licenziato per "divergenze creative". Tuttavia non è strano il fatto che il licenziamento del regista sia avvenuto proprio dopo la pessima accoglienza ottenuta da questo film in sala? La pellicola parla di un piccolo genio che cerca di cambiare il mondo nonostante il suo fato. L'insuccesso è stato il campanello d'allarme che ha portato al "licenziamento preventivo" da parte di Lucasfilm? Chissà...

12. UNDERWORLD: BLOOD WARS (20%)

Ennesima pellicola a tema vampiresco per Kate Beckinsale; forse è tempo di mettere fine a un franchise che si sta la sta tirando troppo per le lunghe. Il film ha ottenuto il peggiore incasso tra tutti quelli della serie su Selina.

11. DADDY’S HOME 2 (18%)

Non è stato un granché neppure il primo Daddy's Home, ma questo secondo capitolo, nonostante l'aggiunta al cast (oltre a “Marky” Mark Wahlberg e Will Ferrell), di John Lithgow, John Cena, e Mel Gibson, è forse anche peggio del primo.

10. ALL EYEZ ON ME (18%)

L'atteso biopic su Tupac Shakur non rende giustizia al leggendario artista; piuttosto si concentra nell'essere un film per la televisione, con dialoghi poco profondi e con la totale perdita di focus sull'attore principale, Demetrius Shipp Jr., il quale, pur essendo la copia di Shakur, non ha esperienza attoriale: e si vede!

9. THE HOUSE (17%)

In questo film Will Ferrell e Amy Poehler sono due genitori che cercano di racimolare fondi per l'istruzione della figlia e aprono un casinò irregolare a casa loro. Purtroppo, nonostante l'intento lodevole, il film non è stato un successo.

8. LA TORRE NERA (16%)

Il pubblico ha aspettato tantissimo questo adattamento del romanzo di Stephen King e tutti credevano che sarebbe stato epico. Però, nonostante la presenza di due "pezzi da novanta" come Idris Elba e Matthew McConaughey, la narrazione confusa non ha permesso alla pellicola di decollare.

7. LA MUMMIA reboot (16%)

Sofia Boutella nei panni di Ahmanet, la Mummia maledetta, non ha convinto. Questa nuova versione de La Mummia, con Tom Cruise, doveva far parte (probabilmente ne fa ancora parte), del MonsterVerse Universal Studios che comprenderà leggende terrificanti come Dracula, Frankenstein, l'Uomo invisibile e la Creatura di Black Lagoon. Purtroppo però, la pellicola è risultata un po' forzata e fiacca. Vedremo che succederà in futuro.

6. TRANSFORMERS: L'ULTIMO CAVALIERE (15%)

Diciamo, semplicemente, che forse il pubblico ormai si è annoiato e si è stufato un po' di vedere gli autobot Hasbro portati sullo schermo da Michael Bay. Nonostante l'incasso globale di 605 milioni di dollari, il costo del film è stato di 217 milioni, il che, ovviamente, non ha soddisfatto per gli studios. Aspettiamo di vedere Bumblebee!

5. THE EMOJI MOVIE (9%)

La domanda è: perché? Perché la Sony Pictures ha voluto fare un film sulle emoticon? Non lo sappiamo.

4. OPERAZIONE NOCCIOLINA 2

Qualcuno di voi ricorda il primo? Questo è il sequel.

3. RINGS (7%)

The Ring fu un successo, ma erano tempi diversi. Probabilmente ora, non andando più di moda il VHS, la questione si è fatta datata: sarà questo il problema del film?

2 BOO! 2: A MADEA HALLOWEEN (6%)

Questo sequel è arrivato un po' troppo tardi. 10 anni sono decisamente tanti per un sequel comico. Forse ora, Tyler Perry, se lo ricorderà.

1. JUST GETTING STARTED (5%)

Ed ecco il primo in classifica: Just Getting Started, che non è riuscito a salvare nemmeno la presenza di Tommy Lee Jones e Morgan Freeman. E abbiamo detto tutto.

Dai ragazzi, date un'occhiata e diteci cosa pensate di questa classifica nei commenti: siete d'accordo con il rating 2017 di Rotten Tomatoes?