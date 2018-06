La direttrice del casting di Justice League abbandona la Warner Bros.

Lora Kennedy, la Casting Director di Justice League, si appresta a lasciare il suo lavoro alla Warner Bros, secondo quanto scritto nella nota di Courtenay Valenti riportata da Deadline.

Il processo tecnico di Casting passa generalmente in secondo piano rispetto ad altre componenti della produzione di un film. E' però parte integrante della creazione di una pellicola, e la citata Lora Kennedy ha preso parte a molti progetti interessanti: oltre a prodotti del DCEU come Justice League e Wonder Woman, la Casting Director ha supervisionato la selezione degli attori per saghe importanti come quella del Cavaliere Oscuro e Harry Potter, e si è trovata a collaborare con registi come Ben Affleck per Argo e The Town, e le sorelle Wachowski per Cloud Atlas e Speed Racer.

Nella nota di commiato, la Valenti, oltre ad augurare buona fortuna alla Kennedy, ha anche aggiunto un pensiero personale: "Lora ed io abbiamo lavorato insieme per più di 20 anni, ho sempre ammirato il suo talento e il suo valore, che ha espresso in moltissimi film. Tutti i nostri film sono migliori grazie a lei."

Sebbene Lora Kennedy abbia lasciato il suo posto alla Warner, potremo comunque vedere il suo operato prossimamente in Ocean's 8, Aquaman e The Goldfinch, l'adattamento del romanzo del 2013 Il Cardellino.