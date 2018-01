La casa di vetro: Carice Van Houten sarà la protagonista dell'adattamento

) sarà la protagonista de La casa di vetro, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di, pubblicato nel 2009 e arrivato in Italia nel 2011.

Il libro – in originale The Glass Room – racconta della storia d’amore tra due donne ambientata in una casa nella vecchia Cecoslovacchia e copre un arco di tempo di circa 80 anni. La pellicola sarà diretta da Julius Sevcik (Normal — The Dusseldorf Ripper) e nel cast figurano anche Hanna Alstrom (Kingsman: Il cerchio d’oro) e Karel Roden (McMaria, Hellboy).

Sinossi (via Amazon): Viktor e Liesel Landauer sono una giovane coppia di sposi in viaggio di nozze. La famiglia ebrea di Viktor possiede un impero industriale che produce automobili e motociclette, Liesel appartiene all'alta borghesia tedesca. Dopo aver attraversato la Carinzia, i Landauer si dirigono a Venezia. In occasione di una festa in un antico palazzo sul Canal Grande, incontrano Rainer von Abt, celebre architetto dai modi eleganti. Von Abt si impegna con Viktor in un'appassionate conversazione sull'architettura moderna. Quando illustra la sua idea di costruzione con materiali non convenzionali come il vetro e l'acciaio, Viktor si entusiasma a tal punto da proporgli di disegnare una casa per loro a Mesto, in Cecoslovacchia. Von Abt accetta e nel 1929 iniziano i lavori della casa di vetro, un magnifico edificio modernista fondato su una radicale concezione dello spazio aperto, trasparente. Una volta finita, la casa diviene il centro dell'esistenza dei Landauer. E nella casa di vetro che compare sulla scena Hana, donna giovane, spregiudicata, con molti amanti oltre a un marito, che stabilisce subito un morboso, intimo rapporto con Liesel. È dalla casa di vetro e dalla sua rarefatta eleganza che Viktor a volte fugge tra le braccia della seducente Kata. Così, tra amori proibiti e segreti inconfessabili, prosegue la vita dorata dei Landauer finché l'avvento del nazionalsocialismo non si abbatte come una scure sulla loro esistenza e sulla loro magnifica dimora.