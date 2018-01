La casa del Diavolo, le riprese del sequel potrebbero iniziare a breve

Stando a quanto riportato in data odierna, le riprese de, seguito del celebre film diretto da, potrebbero partire a breve.

La casa del Diavolo (The Devil Rejects) di Rob Zombie uscì nelle sale nell'ormai lontano 2005, e a ben 12 anni di distanza il regista starebbe adesso pensando di riprendere in mano la saga della brutale famiglia Firefly iniziata con La casa dei 1000 corpi per un terzo capitolo. La casa del Diavolo era stilisticamente molto diverso dal primo capitolo della serie, con un'estetica più grintosa e migliore rispetto a La casa dei 1000 corpi. Chissà quindi che non cambi ancora completamente tono e stile con questo terzo capitolo.

A darne la notizia è stato il portale Bloody Disgusting, secondo cui lo sviluppo del film stia procedendo a gonfie vele e Rob Zombie abbia intenzione di girare le prime scene a marzo. Il titolo provvisorio scelto per il sequel sarebbe The Devil's Rejects 2: Three from Hell, il che lascerebbe presagire una direzione soprannaturale per questa nuova storia.

Il celebre cantante e regista statunitense sarebbe anche in trattative con Saban Films e Lionsgate per distribuire la pellicola nelle sale, VOD e Home Video, cosi come accaduto con la sua ultima opera, 31.

In attesa di scoprire nuove informazioni su questo progetto, vi ricordiamo che Rob Zombie è stato il regista di Halloween: The Beginning, ha diretto un episodio di CSI Miami, e sarebbe in lizza per dirigere un biopic di Groucho Marx.