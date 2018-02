La Casa 2, Bruce Campbell ricorda l'aiuto di Stephen King nello sviluppo del sequel

Mentre non è chiaro se ormai l' Evil Dead 2 diarriverà mai, oggiè tornato a parlare del secondo film del franchise horror-grottesco originale di, ricordando comeabbia "" aiutato nello sviluppo.

Intervistato infatti ai microfoni di Consequence of Sound, l'attore ha rivelato: "Stephe King è responsabile di due film di Evil Dead, non solo di uno. Il secondo è molto più dark ed è ovviamente quotato dal primo film, e King lo ha visto a Cannes e ci ha dato un endorsement pazzesco per il secondo film, che siamo stati felici di utilizzare. Per il secondo film avevamo problemi a trovare finanziamenti e lo stavamo sviluppando cercando di farlo funzionare con quello che avevamo. Avevamo una donna che si occupava di scheduling, ma dovevamo lasciarla andare. Era un membro della squadra, ma partì per il North Carolina per aiutarci a realizzare questi film".



Fortunatamente, però, anche King era nel North Carolina per il suo unico progetto da regista, Brivido: "Dino DeLaurentis stava producendo il film laggiù e lei entra nella crew di Brivido, scritto e diretto da King. Stephen le disse "che cosa stai facendo qui?" e lei rispose "sono qui per aiutare questi ragazzi a cercare fondi per Evil Dead 2". Lui sorpreso le fece "Evil Dead 2? Non trovano soldi?", e poi chiama DeLaurentis e gli dice: "Dovresti produrre questo film!". Al che ci siamo incontrati con Dino e abbiamo stipulato un accordo in circa mezz'ora, con una comprensione di base".



Il famoso quote di King per Evil Dead era "il film più ferocemente originale dell'anno".