La Blumhouse supera i 4 miliardi al boxoffice grazie ad Halloween

Jason Blum è ad oggi uno dei produttori più illuminati del mercato cinematografico, avendo dimostrato una grande conoscenza del settore e soprattutto delle produzioni di genere, quello horror per esattezza, che hanno permesso in questi giorni alla sua Blumhouse di raggiungere un nuovo traguardo.

Grazie infatti allo straordinario successo del nuovo Halloween co-scritto e diretto da David Gordon Green, oltre ai già consolidati franchise di Paranormal Activity o The Purge, la compagnia cinematografica dell'orrore - oggi per eccellenza - ha superato al boxoffice mondiale la cifra di 4 miliardi di dollari, cumulativi di tutti i film usciti finora in sala.



Se pensiamo che la Blumhouse è nata e resta tutt'ora un'etichetta di film indipendente, la cifra raggiunta è realmente straordinaria. Questo perché la compagnia, in sostanza, ha sempre agito con una policy produttiva low budget, investendo in sostanza il giusto per un prodotto di qualità che però ha puntualmente trovato un riscontro enorme in sala, con incassi in percentuale anche decuplicati.



Prendiamo ad esempio soltanto l'ultimo Halloween, per restare in tema: con un investimento di appena 10 milioni di dollari (esclusi costi di marketing, sicuramente più alti ma non eccessivi), il film di Gordon Green ha incassato la bellezza di 230 milioni, in aumento.



Che dire: complimenti vivissimi.