La Blumhouse desidererebbe subentrare alla produzione del progetto Dark Universe. Il Tweet

Sotto l'attenta egida e guidata dal naturale talento produttivo di Jason Blum, la prolifica Blumhouse sta vivendo davvero un periodo (ormai abbastanza lungo) davvero d'oro, con all'attivo produzioni da Oscar quali Scappa - Get Out, una marea di horror come The Invitation, The Visit o Insidious.

In arrivo, per giunta, ci sono già diversi film che stanno suscitando l'interesse di cinefili e appassionati.

Su tutti sono da ricordare l'imminente nuovo capitolo di Halloween firmato da David Gordon Green e il cinecomic Spawn, basato sull'omonima opera a fumetti di Todd McFarlane, che contribuirà al progetto sia come sceneggiatore che regista, così da confezionare un prodotto quantomeno fedele al lavoro originale e soprattutto che sappia accontentare i fan.



Pochi giorni fa, comunque, vi avevamo segnalato alcuni Tweet di risposta di Jason Blum ai suoi follower nei quali scriveva che la Blumhouse in passato aveva tentato di entrare in possesso di alcuni franchise thriller-horror quali Alien, Il Corvo o Predator, sottolineando come "per il futuro ci siano ottime possibilità di ottenere i diritti di alcuni grandi franchise horror". Tra questi, viene fuori in queste ultime ore, potrebbe esserci anche il tanto controverso Dark Universe, sostanzialmente fallito prima ancora di iniziare con l'insuccesso del reboot de La Mummia con protagonista Tom Cruise.



Rispondendo infatti telegraficamente a un follower che chiedeva se fosse possibile che la Blumhouse subentrasse alla produzione del Dark Universe, Blum ha scritto: "Yes!!!". Chissà quindi che la casa di produzione del buon Jason non possa prendere le redini dell'universo narrativo con protagonisti i mostri Universal.