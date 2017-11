La bella scontrosa: trailer per il 25° anniversario del film di Jacques Rivette

The Playlist ha diffuso in streaming un trailer speciale realizzato per, film diche verrà proiettato a New York in occasione del suo 25° anniversario.

Per l’evento, la pellicola è stata restaurata in una speciale versione in 4K nella sua versione originale da 238 minuti. Il film, uscito originariamente nel 1991, vanta nel cast Michel Piccoli, Jane Birkin e Emmanuelle Béart. La storia – liberamente tratta dal racconto Il capolavoro sconosciuto – si situa all'inizio del XVII secolo, ma Balzac, come Rivette che ha spostato l'azione ai nostri giorni, parla qui della creazione artistica in generale e dei rapporti con l'imitazione del modello reale.

Presentato all’epoca al 44° Festival di Cannes, La bella scontrosa (La Belle Noiseuse) si aggiudicò il Grand Prix Speciale della Giuria, allora presieduta da Roman Polanski. Il film sarà di nuovo nelle sale americane, per iniziare al The Quad di New York, dal 24 novembre prossimo.