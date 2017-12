La Bella e La Bestia avrebbe potuto avere un sequel con Gaston protagonista!

La Bella e la Bestia , con protagonistinei ruoli principali (Belle e la bestia), avrebbe potuto vedere un sequel il cui personaggio principale doveva essere addirittura Gaston.

Il live-action della Disney ha guadagnato un incredibile 1.2 miliardi di dollari al botteghino globale e, subito dopo il release cinematografico, venne promesso ai fan un sequel. Nel film che abbiamo visto in sala Gaston - interpretato da Luke Evans - muore durante lo scontro con la Bestia, un po' come successe nella versione animata del 1991. Tuttavia, in uno dei primi script de La Bella e la Bestia live action, il suo personaggio sopravviveva, e questo avrebbe potuto dare il via ad un sequel con protagonista l'affascinante villain.

TheWrap ha riportato che c'erano piani ben precisi alla Disney per far sopravvivere Gaston e, nel possibile sequel, la sua storia l'avrebbe visto forse maledetto dalla stessa strega che aveva lanciato l'incantesimo verso la Bestia. Gaston sarebbe così "tornato nel mondo come la "nuova bestia" e, per tornare normale, avrebbe dovuto fare un viaggio di redenzione", ha detto Evan Spiliotopoulos, che scrisse lo script insieme a Stephen Chbosky. L'idea comunque venne bocciata praticamente subito.

Che ne dite? Vi sarebbe piaciuto vedere un sequel del film? E come avrebbe potuto svilupparsi la storia secondo voi? Diteci come la pensate nei commenti.

La Bella e la Bestia è disponibile in versione home video e da poco è stata la campagna "for your consideration" per gli Oscar.