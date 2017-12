La Bella e la Bestia: un trailer annuncia l'inizio della campagna per gli Oscar

La Disney ha diffuso un nuovo trailer deche annuncia la candidatura del film per tutte le categorie principali della prossima edizione dei Premi Oscar, inclusa quella per il Miglior film.

Successo sensazionale per la Casa di Topolino quest’anno, il remake in live-ation diretto da Bill Condon, a fronte di un budget di 160 milioni di dollari, ha incassato la considerevole cifra di 1 miliardo e 264 milioni di dollari, diventando così il 30° film a superare la soglia del miliardo. In Italia la pellicola ha totalizzato quasi 7 milioni di euro.

Difficilmente la campagna pubblicitaria porterà alle nomination tra le categoria principali, anche se dovrebbero esser certe almeno quelle per miglior colonna sonora e miglior canzone originale (potrebbe rientrare benissimo anche tra costumi e scenografie). La pellicola è tornata nei cinema americani proprio per avere più chance agli Oscar.

La Bella e La Bestia racconta la storia di Belle, una ragazza intelligente e indipendente, catturata da una bestia e trattenuta da questi con la forza nel suo castello. Nonostante la paura, Belle supererà le difficoltà e farà amicizia con la servitù del castello. In ultimo sarà anche in grado di conoscere nel profondo l'animo del suo carceriere, non così tremendo come il suo aspetto. Il film è attualmente disponibile in Blu-Ray, DVD e sulle piattaforme digitali.