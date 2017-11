La Bella e la Bestia torna nei cinema in occasione dell'Award Season

AMC Theaters ha pensato ad un bellissimo regalo di Natale per tutti i fan di La Bella e La Bestia , adattamento live action dell'omonimo Classico Disney del 1991. Il film tornerà a dicembre in alcune sale cinematografiche selezionate dopo l'uscita nei cinema lo scorso marzo e dopo aver riscosso un enorme successo nel mondo.

Interpretato da Emma Watson, Dan Stevens, Josh Gad e Luke Evans, La Bella e la Bestia è diventato un fenomeno mondiale capace d'incassare oltre un miliardo di dollari.

Per celebrare una delle storie Disney più amate, il film sarà disponibile in occasione dell'Award Season in alcuni cinema selezionati dal prossimo mese e gli spettatori potranno vedere nuovamente Emma Watson ballare nel classico abito giallo di Belle.

A partire dal 1° dicembre verrà ridistribuita la versione live action Disney, con eventi dedicati a Los Angeles e New York, e il film verrà proiettato solo in queste due location per una settimana.

La Bella e La Bestia è diretto da Bill Condon e comprende nel cast Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Josh Gad, Kevin Kline, Ewan McGregor, Stanley Tucci, Ian McKellen e Emma Thompson. Il film è uscito nelle sale lo scorso mese di marzo e ha raccolto un successo clamoroso in tutto il mondo.