La Befana vien di notte, Paola Cortellesi nel poster ufficiale del film di Michele Soavi

La Lucky Red ha rilasciato online un primo poster ufficiale per l'interessante La Befana vien di notte, nuovo film diretto da Michele Soavi (La Chiesa, Il Sangue dei vinti) tra fantasy e commedia che vede protagonista una splendida Paola Cortellesi (Come un gatto in tangenziale, Gli ultimi saranno gli ultimi).

Soavi dirige uno script firmato dal sempre più mirabolante e prolifico Nicola Guaglianone (Lo chiamavano Jeeg Robot), che vedremo inoltre tornare presto in sala (oltre ai tanti altri progetti nei quali è coinvolto) anche con l'attesissimo Freaks Out da lui ideato e scritto insieme a Gabriele Mainetti, che lo dirigerà anche.



Per quanto riguarda invece questo La Befana vien di notte, Paola Cortellesi vestirà i panni di una donna omonima, di giorno semplice insegnate delle elementari, ma che di notte di trasforma nella Befana. A ridosso del 6 gennaio, l'Epifania, questa viene rapita da un misterioso produttore di giocattoli, tale Mr. Johnny, che ha un solo obiettivo: vendicarsi di colei che, dimenticandosi di lui venti anni prima, gli rovinò l'infanzia.



La Befana vien di notte vedrà nel cast anche Stefano Fresi (Mr. Johnny), Fausto Maria Sciarappa, Diego Delpiano e Odette Adado, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 1° gennaio 2019. Il film rappresenta il ritorno al cinema di Soavi dopo dieci anni di assenza dalle scene.