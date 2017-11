La battuta tagliata di Justice League che più manca ad Ezra Miller

Non è una sorpresa scoprire che il film sullasia stato rimaneggiato negli ultimi mesi per permettere alla pellicola di essere più divertente e veloce. Se questo è stato un bene o un male, sta al pubblico deciderlo.

Quel che sappiamo è che molti personaggi e sequenze sono stati sacrificati per permettere al cinefumetto della DC Comics di non superare le due ore di durata. Ma tra i tagli c'è anche una battuta che, secondo Ezra Miller è stata tagliata per far sì che il rating potesse assestarsi sul PG-13.

"C'è una frase della pellicola che ho sperato rimanesse" spiega Miller "Aquaman lancia una cosa contro il muro nella Batcaverna e Batman ora dice tipo 'Hey, non farlo'. Ma la frase originale era più divertente, diceva 'Hey, non farlo. Un bel po' della mia m***a esplode'. Credo l'abbiano tagliata perché abbiamo solo un tot di parolacce da poter inserire".

Attualmente Justice League si sta rivelando sottotono al botteghino e secondo le ultime analisi potrebbe non superare i 100 milioni in USA.