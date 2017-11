La Batmoto che Batman NON ha usato in Justice League era strepitosa!

Volete dare uno sguardo a quella che poteva essere la versione delladiin Justice League ? Alla fine non l'abbiamo vista nella pellicola di, però doveva viaggiare a turbine jet, senza le ruote!

La Batmoto che ci mostra questa concept art del designer Patrick Tatopoulos non ha visto la luce nella versione finale del nuovo cinefumetto DC, Justice League, attualmente in programmazione nelle sale di tutto il mondo, comprese le nostre.

La produzione della pellicola, lo sappiamo, è stata piuttosto tormentata a causa dell'alternarsi alla regia di Zack Snyder (titolare dei lavori), sostituito in post produzione da Joss Whedon. Tuttavia, nonostante i vari problemi (primo tra tutti, non è un segreto, lo sconsiderato uso del CGI per coprire i baffi di Henri Cavill di cui abbiamo parlato QUI), almeno le concept art che stanno uscendo sono niente male, che ne dite?

Quella che vedete nel post Instagram qui sotto è la Batmoto che Bruce Wayne (Ben Affleck) avrebbe potuto usare nel film, vi piace? Come ha spiegato l'artista visuale che l'ha concepita, questa versione del veicolo non avrebbe avuto le ruote perché si sarebbe mossa grazie all'uso di turbine jet.

Justice League è attualmente in programmazione nelle sale cinematografiche italiane.