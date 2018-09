La Bambola Assassina: svelato il nuovo look di Chucky!

Con le riprese ormai avviate ufficialmente, la MGM ha diffuso in rete il primo scatto ufficiale del nuovo design di Chucky, La Bambola Assassina, nel remake del celebre film del 1988. Potete trovare lo scatto dopo il salto.

Lars Klevberg dirigerà la pellicola da una sceneggiatura firmata da David Katzenberg e Seth Grahame-Smith. Nel remake de La Bambola Assassina sarà Aubrey Plaza ad interpretare una madre che regala a suo figlio (interpretato da Gabriel Bateman) una bambola - Chucky - ignara della sua vera natura da serial killer. Nel cast vedremo anche Brian Tyree nei panni di un detective che indagherà sulle misteriosi morti che Chucky si lascerà dietro.

La Bambola Assassina (Child's Play), firmato da Don Mancini, fu lanciato nel 1988 e segnò il debutto di Chucky al cinema. Il film fu un successo incredibile, tanto da spingere Mancini a firmare la sceneggiatura di un sequel, arrivato nel 1990, e diretto da John Lafia. Nonostante il sequel non riscosse lo stesso successo, fu messo in cantiere un terzo episodio nel 1991 con la sceneggiatura di Mancini e la regia di Jack Bender. Il film decretò la fine della saga al cinema, almeno per svariati anni. Nel 1998 fu data nuova linfa vitale alla saga con Ronny Yu. Sempre scritto da Mancini, debuttò La sposa di Chucky, che fu un grosso successo di pubblico e critica e rilanciò il franchise. Mancini ne firmò il seguito, Il figlio di Chucky, nel 2004 ma senza riscontrare il medesimo successo; La Maldezione di Chucky del 2013 ha riportato su binari decisamente più horror la saga, che è continuata, lo scorso anno, con il Culto di Chucky.