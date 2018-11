La bambola assassina: il poster annuncia la data d'uscita del reboot

MGM ha pubblicato un teaser poster de La bambola assassina, film reboot del franchise con protagonista Chucky, che mostra la data d'uscita ufficiale del film, come riporta Variety. Si tratta del 21 giugno 2019, periodo nel quale saranno al cinema altri titoli attesi come Toy Story 4 e il reboot di The Grudge. Il film è diretto da Lars Klevberg.

La sceneggiatura de La bambola assassina è di Tyler Burton Smith ed è basata sul film del 1988. Nel reboot Aubrey Plaza interpreta una madre che regala a suo figlio Andy (Gabriel Bateman), per il suo compleanno, una bambola giocattolo, entrambi ignari della sua natura sinistra.

La nuova versione della bambola killer in La bambola assassina non sarà posseduta ma sarà una bambola difettosa, il cui codice di programmazione verrà violato in maniera tale da non avere limiti nell'apprendimento e nella violenza.

Nella serie di film originali de La bambola assassina, Brad Dourif interpreta un serial killer che usa la tecnica voodoo per collocare il suo spirito in quello di una 'Good Guy Doll', che diventerà Chucky, la bambola assassina che tutti conosciamo.

Il primo film risale esattamente a trent'anni fa, visto che uscì al cinema nel 1988. Si rivelò un grande successo al botteghino, generando sei sequel, nonostante le recensioni col tempo si siano fatte sempre più negative. L'ultimo capitolo cinematografico, Il culto di Chucky, è stato distribuito in Blu-Ray e DVD. Brad Dourif è stato un punto fermo del franchise, prestando la voce alla bambola assassina in tutti i film del franchise.