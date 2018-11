La Bambola Assassina: Beatrice Kitsos e Ty Consiglio nel cast

Bloody Disgusting riporta che i giovani attori Beatrice Kitsos e Ty Consiglio sono stati scritturati per il remake de La Bambola Assassina, horror diretto da Lars Klevberg.

La Kitsos (The Exorcist) e Consiglio (Wonder) hanno firmato per unirsi al progetto MGM, e interpreteranno rispettivamente i ruoli di Falyn e Pugg, due amici del protagonista Andy Barclay (Gabriel Bateman).

Aubrey Plaza (Ingrid Goes West, Legion) e Brian Tyree Henry (Atlanta) stanno producendo il film, la cui sceneggiatura è stata scritta da Tyler Burton Smith. Nel reboot, Plaza interpreta una madre che regala a suo figlio Andy una bambola giocattolo per il suo compleanno. Entrambi, però, sono ignari della natura maligna della bambola.

In questo remake, la bambola killer non sarà una bambola posseduta dall'anima di un serial killer ma un semplice giocattolo difettoso il cui codice di programmazione è stato violato. David Katzenberg e Seth Grahame-Smith produrranno tramite la loro casa KatzSmith Productions. Il duo ha prodotto il remake di It, che nel 2017 è diventato il film horror di maggior successo di tutti i tempi con oltre $700 milioni di dollari al botteghino globale. Aaron Schmidt e Chris Ferguson saranno i produttori esecutivi.

La MGM non ha ancora comunicato una data di uscita ufficiale, ma La Bambola Assassina dovrebbe arrivare nel corso del 2019. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti.