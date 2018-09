La Ballata di Buster Scruggs, il western antologico dei Coen si mostra nel primo trailer

Dopo molto attendere, Netflix ha rilasciato online il primo, promettente trailer ufficiale del già premiato e neanche uscito La Ballata di Buster Scruggs, western antologico (a episodi) diretto dai fratelli Coen (Non è un paese per vecchi, A proposito di Davis) che vede tra i protagonisti principali Tim Blake Nelson.

Il film, come spiegavamo, un un western composto da più storie, esattamente sei, nelle quali poi il duo registico declina diversi altri generi, tra i quali il romance o l'horror. Le storia sono le seguenti:



The Ballad of Buster Scruggs - seguirà la storia di un cowboy canterino. Tim Blake Nelson interpreterà proprio il ruolo da protagonista.



Near Algodones - racconterà di un bandito e dei suo scagnozzi intenti a mettere in atto delle rapine in banca e dei furti di bestiame. Qui troveremo James Franco, Stephen Root e Ralph Ineson (The Witch).



Meal Ticket - seguirà invece lo show itinerante di un attore e impresario.



All Gold Canyon - vedrà un prospettore trovare una ricca striscia d'oro e vedersela con un perfido malfattore.



The Gal Who Got Rattled - seguirà due capotreni della Oregon Trailer e una donna su di un vagone bisognosa d'aiuto da uno dei due. Qui Zoe Kazan interpreterà Gal, anche se il suo manager non ha risposto immediatamente alla nostra richiesta di un commento.



The Mortal Remains - vedrà invece cinque passeggeri molto diversi viaggiare verso una misteriosa destinazione. Tyne Daly sarà il mattatore dell'episodio.



La Ballata di Buster Scruggs uscirà su Netflix il prossimo 16 novembre e arriverà anche nei cinema italiani in alcune sale selezionate. Il film ha vinto il Premio per la Miglior Sceneggiatura Originale alla 75° Edizione della Mostra del Cinema di Venezia.