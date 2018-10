La 20th Century Fox annuncia le riprese di Mouse Guard per l'inizio del 2019

Sono passati alcuni mesi dalle ultime notizie trapelate in rete sullo stato di lavorazione di Mouse Guard, adattamento cinematografico dell’omonima serie a fumetti di David Petersen. È notizia di qualche ora fa che la 20th Century Fox e il regista della saga fantascientifica Maze Runner, Wes Ball, sarebbero pronti all’avvio per Gennaio 2019.

Il grande debutto sul grande schermo per il filmmaker è giunto quattro anni fa con Maze Runner – Il labirinto, un’opera prima che ha segnato talmente in positivo la carriera di Ball al punto da convincere la Fox a lasciare il timone dei successivi capitoli nelle salde mani del giovane cineasta statunitense. La trilogia, ormai conclusasi quest’anno, può definirsi a ben diritto un successo se si tiene conto della cifra complessiva di 949 milioni di dollari incassati al botteghino mondiale.

Fiduciosi e soddisfatti della importante collaborazione con Wes Ball, la casa di produzione ha deciso nel settembre 2017 di proseguire il rapporto di lavoro affidandogli la trasposizione cinematografica di Mouse Guard, i cui diritti di sfruttamento erano stati acquistati dallo studio nell’estate dell’anno precedente. Il budget fissato dalla Fox si aggira intorno ai 150 milioni e la motion capture, assieme ad una fotorealistica CGI, servirà quale tecnologia per portare in vita i topi senzienti. Se si volesse fare un confronto con un lungometraggio di recente uscita si potrebbe prendere quale esempio il lavoro fatto da Matt Reeves con gli ultimi due episodi de Il pianeta delle scimmie (non a caso lo stesso Reeves vestirà per l’occasione i panni del produttore).

Scritta e illustrata da David Petersen, la serie a fumetti di Mouse Guard è ambientata nell’epoca medioevale di un universo alternativo in cui la fratellanza di una squadra di topi antropomorfizzati, conosciuti come la Guardia dei topi, spende i propri giorni proteggendo i loro simili dai predatori e da coloro che vorrebbero far loro del male.