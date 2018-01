L'uomo d'acciaio: in un video virale Lois Lane ha il volto di...Nicolas Cage!

Un nuovo algoritmo introdotto sul web sta regalando la possibilità di sostituire i volti delle persone nei video e nelle immagini. Gli utenti su internet non si sono certamente fatti pregare e hanno iniziato a creare le proprie clip con volti sostituiti da film o serie tv. Una tendenza popolare è già emersa: metteredappertutto.

Un fan ha persino corretto un errore storico: ha inserito l'attore in L'uomo d'acciaio. Ma probabilmente non è il personaggio che state pensando, a cui l'ironico utente ha sostituito il volto con quello di Cage. Nel video, diventato ormai virale, il volto di Nicolas Cage è stato inserito al posto di quello di Lois Lane, interpretata da Amy Adams, durante una scena con Clark Kent (Henry Cavill).

Ma non solo. Perché il volto di Cage è stato posizionato in tantissimi video di film e talk show americani che trovate sul web. I risultati, in alcuni casi, sono decisamente inquietanti.

Ancora una volta Nicolas Cage diventa protagonista del web dopo una serie di meme raffiguranti le sue espressioni nei film diventati da tempo virali e condivisi continuamente sul web.

Negli ultimi tempi l'attore, premio Oscar 1996 per l'interpretazione in Via da Las Vegas, è tornato sui giornali per i suoi problemi finanziari e i suoi scellerati investimenti, che in sette anni gli avrebbero fatto perdere, a quanto sembra, circa 150 milioni di dollari.

L'attore negli ultimi anni ha intensificato la sua attività sul grande schermo, nonostante la sua filmografia si arricchisca sempre di più di film dal debole richiamo mediatico. Tuttavia in questi giorni è stato presentato al Sundance Film Festival il film di Panos Cosmatos, Mandy, un horror/action con protagonista Nicolas Cage insieme ad Andrea Riseborough, e prodotto da Elijah Wood.