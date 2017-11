L'Uomo D'Acciaio 2 non arriverà presto, parola di Charles Roven

Nonostante Matthew Vaughn abbia svelato di averne discusso con la Warner Bros. Pictures, un sequel denon arriverà cosi presto. O, almeno, è quello che conferma il produttore

In una nuova intervista con il The Washington Times, il produttore Charles Roven ha spiegato che un L'Uomo D'Acciaio 2 "non arriverà cosi presto", un commento che, ovviamente, dispiace ai tanti fan del personaggio e dei fumetti della DC Comics.

Nonostante ciò, Roven ha confermato che "varie idee sono state discusse" ma non svela né quali né tanto meno se la Warner abbia intenzione o meno di procedere con queste.

La "buona notizia", dunque, è che, quanto meno, la Warner ha discusso della possibilità di avere un Man of Steel 2 - ed è per questo che, probabilmente, Vaughn è stato interpellato dallo studio - ma allo stato attuale sembra che non ci sia ancora spazio per un altro film stand-alone sul personaggio.