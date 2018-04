L'uomo d'acciaio 2 cercasi regista, Christopher McQuarrie: "Sanno dove trovarmi"

Durante un recente botta e risposta organizzato su Twitter, Christopher McQuarrie ha risposto alle domande dei propri fan, anche in merito ai prossimi cinecomic in lavorazione.

Al regista, atteso nelle sale questa estate per il sesto capitolo della saga con Tom Cruise protagonista, Mission: Impossible – Fallout, ha risposto a chi gli chiedeva se sarebbe stato interessato a dirigere il sequel de L’uomo d’acciaio, a lungo rimandato per dare precedenza a progetti quali Justice League e i sequel/spin-off di Suicide Squad, nonché al sequel di Wonder Woman, visto il successo del primo capitolo con Gal Gadot.

McQuarrie non si è tirato indietro e ha risposto con un categorico: “Sanno dove trovarmi”. Ricordiamo che se un possibile accordo tra il regista e la Warner Bros. dovesse andare in porto per il sequel de L’uomo d’acciaio, McQuarrie rinnoverebbe la sua collaborazione con Henry Cavill, già presente nel cast di M:I:Fallout. La cosa ironica è che uno dei tanti motivi di imbarazzo suscitati dal recente Justice League, ovvero i baffi di Cavill rimossi in CGI in post-produzione derivano proprio dalle riprese di Mission: Impossibile.

In arrivo il 27 luglio 2018 nelle sale americane, Mission: Impossible – Fallout approderà nelle sale italiane il 30 agosto successivo. Nel cast sono presenti Tom Cruise (Ethan Hunt), Simon Pegg (Benji Dunn), Rebecca Ferguson (Ilsa Faust), Vanessa Kirby, Michelle Monaghan (Julia), Henry Cavill, Angela Bassett, Alec Baldwin (Alan Hunley), Sean Harris (Solomon Lane) e Ving Rhames (Luther Stickell).

Prodotto dalla Bad Robot Productions di J.J. Abrams e dalla Skydance Media, il film è stato scritto dallo stesso McQuarrie.