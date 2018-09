L'uomo che uccise Don Chisciotte: quattro nuove clip dal film di Terry Gilliam

M2 Pictures ha diffuso in streaming quattro nuove clip da dell'attesissimo L'uomo che uccise Don Chisciotte, travagliatissimo ai limiti del maledetto (per alcuni) film di Terry Gilliam (Brazil) la cui gestazione e produzione è durata più di vent'anni.

Dopo la presentazione in pompa magna al Festival di Cannes 2018 e dopo aver sistemato le beghe legali con l'ex-produttore Paul Blanco, il film è adesso pronto a sbarcare anche nelle sale italiane, per la gioia di tutti i fan che attendevano il progetto sin dal 1998, quando a interpretare il protagonista, Tony Grisoni, era stato scelto Johnny Depp.

Questa la sinossi ufficiale del film: “È la storia di un vecchio disilluso, convinto di essere Don Chisciotte, che scambia Toby, dirigente di un’agenzia pubblicitaria, per il suo fidato scudiero, Sancho Panza. La coppia intraprende così un viaggio bizzarro, saltando avanti e indietro nel tempo tra il XXI e il magico XVII secolo. A poco a poco, proprio come il famigerato cavaliere, Toby viene consumato dal mondo illusorio e diviene incapace di distinguere i suoi sogni dalla realtà. Il racconto culmina in un finale fantasmagorico ed emozionante, in cui Toby prenderà il posto di Don Chisciotte della Mancia”.

L'uomo che uccise Don Chisciotte vede nel cast Adam Driver, Jonathan Pryce, Olga Kurylenko, Stellan Skarsgard e Jordi Mollà, per un'uscita prevista oggi nelle sale italiane. Il regista sarà presente in questi giorni anche in alcune sale per presentare di persona la pellicola (a Milano, Roma, Bologna e Firenze).