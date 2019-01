L'uomo che uccise Don Chisciotte: la canzone originale del film in un video

ScreenMedia, in collaborazione con Fathom Events, porterà sui grandi schermi americani L'uomo che uccise Don Chisciotte, ultimo travagliato lavoro di Terry Gilliam, già uscito nelle sale cinematografiche europee. Nel frattempo sul web è stato diffuso un video musicale della canzone originale del film, intitolata Tarde Azul de Abril.

La canzone è firmata da Roque Baños e Tessy Díez Martín ed è tra le melodie che accompagnano i protagonisti del film di Gilliam.

L'uomo che uccise Don Chisciotte è una versione molto personale del regista britannico legata al classico della letteratura Don Chisciotte di Miguel De Cervantes.

La storia di un vecchio anziano deluso convinto di essere Don Chisciotte e che il giovane regista Toby sia Sancho Panza. Il duo intraprende un viaggio saltando avanti e indietro nel tempo, tra il XXI e il XVII secolo. A poco a poco lo stesso Toby viene consumato dall'illusione e incapace di distinguere il sogno dalla realtà. Il racconto culmina in un finale fantasmagorico ed emozionante.

Il cast de L'uomo che uccise Don Chisciotte, la cui produzione ha subito innumerevoli rinvii in quasi vent'anni di gestazione - inizialmente i protagonisti dovevano essere Johnny Depp e Jean Rochefort - comprende Adam Driver nel ruolo di Toby e Jonathan Pryce in quello dell'anziano Don Chisciotte. Insieme a loro anche Stellan Skarsgård, Olga Kurylenko, Joana Ribeiro e Rossy de Palma.

Terry Gilliam ha scritto la sceneggiatura con Tony Grisoni, col quale aveva già collaborato per Paura e delirio a Las Vegas.