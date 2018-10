L'ultimo report vorrebbe Ben Affleck intenzionato a interpretare Batman 'un'ultima volta'

Dopo un trattamento durato all'incirca due settimane, Ben Affleck è finalmente uscito dalla clinica di riabilitazione nella quale si era ricoverato per la sua forte dipendenza dall'alcool, e non ha fatto in tempo a mettere un piede fuori che un nuovo report suggerirebbe un suo interesse nell'interpretare Batman un'ultima volta.

Affleck ha debuttato nel costume del Cavaliere Oscuro in Batman v Superman, ricevendo critiche generalmente positive per la sua fisicità e la sua interpretazione nel ruolo, nonostante poi il film sia stato abbastanza affossato dai punteggi di critica e pubblico. I suoi piani per lo stand-alone The Batman ora in mano a Matt Reeves sono violentemente naufragati a seguito di vari problemi, ma adesso sembrerebbe che l'attore voglia dire addio in modo appropriato al ruolo, interpretandolo un'ultima volta.



Una fonte riportata vicina ad Affleck, infatti, avrebbe rivelato al sito Hollywood Life: "È tornato in gran forma non solo in termini di salute, ma si è riacceso anche il suo amore per Batman, che vorrebbe interpretare un'ultima volta. Sente di non aver ancora finito con il personaggio. Si è parlato di sostituirlo, ma adesso che sta capendo di poterlo perdere realmente vorrebbe interpretarlo ancora. Specialmente vedendo cosa sta facendo Joaquin Phoenix con il suo Joker".



Sempre secondo la fonte, Affleck starebbe collaborando con la Warner Bros per fare in modo che tutto questo si concretizzi -sapete, l'incontro di pochi giorni fa? Potrebbe però volerci un bel po', prima che accada. Affleck avrebbe infatti rivelato di essere interessato a lavorare con Phoenix, il cui Joker esiste fuori dai canoni dell'universo cinematografico DC.



In sostanza, si parlerebbe di un sequel dove si dovrebbe approfondire il rapporto iniziale tra Batman e il Joker, senza farli giocare al gatto e al topo tra trucchi e saggezza come nei fumetti, ma ripartendo da zero. Sarebbe una mossa interessante che renderebbe così il Batman di Affleck autonomo.

Cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti.