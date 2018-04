L'ossessione di Edgar Wright per Baby Driver nel trailer onesto di Screen Junkies

Anche Baby Driver - Il genio della fuga, ultimo film diretto da Edgar Wright, ha ricevuto il trattamento del 'trailer onesto' da parte di Screen Junkies. Baby Driver si è rivelato un ritorno al cinema coi fiocchi per Wright dopo La fine del mondo, uscito nel 2013 e l'abbandono del progetto su Ant-Man, per divergenze creative con la Marvel.

Per fortuna, verrebbe da dire, visto che in seguito Edgar Wright si è gettato su un progetto del quale era letteralmente ossessionato: Baby Driver. Ossessionato da ventidue anni ed è probabilmente questo il motivo per cui questo film sembra essere stato creato con tanto amore. Rimanendone ossessionati a nostra volta.

Uno dei passaggi più divertenti del trailer onesto di Screen Junkies è quando la testa di Christopher Plummer viene sovrapposta a quella di Kevin Spacey (chiaro riferimento alla sostituzione di quest'ultimo in Tutti i soldi del mondo a causa dello scandalo che lo ha travolto in favore di Plummer).

Naturalmente sarebbe difficile ignorare la colonna sonora del film, una delle caratteristiche migliori di Baby Driver. Inoltre alcuni riferimenti interessanti nel trailer riguardano Drive, film di Nicolas Winding Refn.

Baby Driver - Il genio della fuga è il miglior film di Edgar Wright sinora, in grado di elevare il genere action e di renderlo al contempo spiazzante e rassicurante.

Interpretato da Ansel Elgort, Kevin Spacey, Lily James, Jon Hamm e Jamie Foxx, Baby Driver - Il genio della fuga ha ricevuto tre candidature ai premi Oscar.