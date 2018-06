L'origin film sul Joker: ecco quello che sappiamo della pellicola "fuori" dal DCEU

Nella notizia che segue cercheremo di riportavi tutte le notizie che sono uscite finora - compresi i rumor e le news non ancora confermate - che riguardano la pellicola nella quale Joaquin Phoenix "dovrebbe" interpretare il personaggio del Joker.

"Dovrebbe" perché, nonostante la notizia sia stata riportata da un sacco di siti e sia anche in giro da diversi mesi (da febbraio), non c'è stata ancora l'ufficialità con comunicato stampa o quant'altro sul fatto che sia davvero Joaquin Phoenix il protagonista dell'origin story dedicata al Principe del Crimine di Gotham.

Diciamo anche che, al 99% potrebbe trattarsi di una news vera, visto che la pellicola sarà un film a basso budget, senza l'uso di straordinari effetti speciali, dal budget di produzione stimato intorno a 55 milioni di dollari. E, come forse saprà chi segue il lavoro di Phoenix, lui non è contrario ai film ad alto budget, ma preferisce scegliere i progetti ai quali partecipare se (e solo se), dicono qualcosa alla sua sensibilità d'artista e, in genere, le piccole produzioni e i film indipendenti combaciano un po' di più con il profilo dell'attore "impegnato".

Alla regia del film sul Joker ci sarà Todd Phillips e, secondo quanto riportato da Omega Underground, la produzione dovrebbe iniziare in autunno, verso fine settembre, sarà ambientato negli anni '80 dello scorso secolo, e le riprese inizieranno a New York. Martin Scorsese produrrà la pellicola.

È possibile che qualche annuncio ufficiale verrà dato dalla Warner Bros al Comic-Con di San Diego, ma non possiamo dirlo con certezza. Questo film sarà completamente staccato da quello che conosciamo comunemente con il nome di DC Extended Universe, del quale invece fa parte l'altro progetto dedicato al personaggio del Joker, quello con Jared Leto che, secondo le ultime news, è stato recentemente confermato per un solo movie.

L'ultima notizia che possiamo darvi riguardante questo progetto è che dovrebbe essere rilasciato sotto un'altra etichetta, diversa dalla Warner Brothers, ma anche questo deve essere ufficialmente confermato, come la presenza effettiva del villain titolare col volto di Joaquin Phoenix. Nel frattempo, come potete vedere dall'immagine in calce alla news, vi facciamo vedere come potrebbe apparire l'attore nei panni del Joker o, perlomeno. come appare nella mente degli artisti che hanno creato queste fan art, che girano ormai da un po' di tempo in rete.