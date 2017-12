L'Ora Più Buia: l'intervista esclusiva per Everyeye.it a Lily James

Il prossimo 18 gennaio 2018 arriverà nelle sale italiane, il nuovo film di Joe Wright con uno strepitoso. L'attore inglese infatti è alle prese con il ruolo forse più particolare di tutta la sua carriera, che probabilmente lo spingerà verso un meritato Oscar.

Veste i difficili panni di un Winston Churchill dalle mille sfumature, scontroso e dal cuore immenso, autoritario ma pronto ad ascoltare il popolo, nel momento più difficile della sua carriera. Non sarà però il solo protagonista della pellicola, con lui ci sarà anche Lily James nel ruolo di Elizabeth Nel, la segretaria personale del primo ministro inglese.



Classe 1989, l'attrice si è fatta conoscere sul piccolo come sul grande schermo grazie a serie di successo come Downton Abbey, ma anche blockbuster come Cenerentola, Broken e La Furia Dei Titani. Proprio su di lei abbiamo acceso i riflettori oggi, offrendovi un'intervista in esclusiva per Everyeye.it.