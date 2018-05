L'ora più buia in home video: le interviste al cast nella clip esclusiva per Everyeye

È stato uno dei mattatori dell'appena conclusasi stagione dei premi, L'ora più buia di Joe Wright, che ha trionfato grazie all'incredibile interpretazione di Gary Oldaman agli Oscar 2018 nella categoria Miglior Attore Protagonista, e adesso è finalmente sbarcato in edizione home video.

Mentre l'attore protagonista si gode ancora la sua meritata vittoria, così, per festeggiare l'arrivo in Dvd, Blu-ray e 4K Ultra HD di questo magnifico e brillante biopic dedicato a Winston Churchill, vogliamo proporvi oggi una clip in esclusiva dei contenuti speciali, incentrata sulle interviste al cast e sul backstage del film. È così possibile ascoltare le testimonianze di Oldman, di Wirght e di Kristin Scott Thomas sia sulla lavorazione del progetto sia sui rapporti che si sono instaurati sul set.



Vi ricordiamo che L'ora più buia è stato premiato sempre agli Oscar 2018 anche nella categoria Miglior Trucco, dove ha trionfare è stato il grande artista del make-up Kazuhiroi Tsuji, voluto appositamente proprio dall'attore protagonista per lavorare al film. La storia vede Churchill affrontare uno dei momenti storici inglesi più difficili di tutti i tempi: l'assedio alle truppe francesi e britanniche a Dunkirk, analizzando lo sviluppo degli eventi con taglio politico e drammatico, dall'elezione di Churchill a Primo Ministro fino all'evacuazione delle truppe dalle spiagge di Dunkirk con l'attuazione dell'Operazione Dynamo.



L'ora più buia è già disponibile in tutti i negozi in Dvd, Blu-ray e 4K Ultra HD.