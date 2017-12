L'isola dei cani di Wes Anderson sarà il film d'apertura del Festival di Berlino 2018

Come annunciato poco fa direttamente dalla pagina Facebook della Berlinale,, nuova pellicola in stop-motion diretta da Wes Anderson , è stata scelta come opera d'apertura della 68ma edizione del, in programma nella capitale tedesca dal prossimo 15 febbraio. Il film verrà distribuito in Italia da 20th Century Fox.

A dare la notizia il direttore della Berlinale, Dieter Kosslick:"Sono felice che Wes Anderson dia inizio ancora una volta alla competizione della Berlinale. Isle of Dogs sarà il primo film d'animazione ad aprire il Festival, un film che conquisterà i cuori del pubblico con il fascino di Wes Anderson."

Per il regista si tratta del quarto film presentato a Berlino, dopo I Tenenbaum, Le avventure acquatiche di Steve Zissou e Grand Budapest Hotel.

L'isola dei cani è ambientato nel 2037 in Giappone, dove tutti i cani vengono messi in quarantena, a seguito di un'influenza 'canina', in un'isola di rifiuti. Stufi delle loro condizioni di vita, cinque cani incontrano un ragazzino, Atari Kobayashi, sull'isola alla ricerca del suo cane Spock. I cani aiuteranno Atari e decideranno di proteggerlo dalle autorità, decise a riportarlo indietro.

Scritto, co-prodotto e diretto da Wes Anderson, L'isola dei cani comprende un cast vocale originale di grande livello: Bryan Cranston, Edward Norton, Bill Murray, Jeff Goldblum, Bob Balaban, F. Murray Abraham, Koyu Rankin, Kunichi Nomura, Greta Gerwig, Frances McDormand, Courtney B. Vance, Fisher Stevens, Mari Natsuki, Harvey Keitel, Liev Schreiber, Scarlett Johansson, Tilda Swinton, Akira Ito, Akira Takayama, Yojiro Nada, Frank Wood, Yoko Ono e Kara Hayward.

Il film uscirà nelle sale statunitensi il 23 marzo 2018.