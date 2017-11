L'isola dei cani: il trailer italiano del nuovo film animato di Wes Anderson

È grazie allache possiamo mostrarvi oggi il primo trailer ufficiale in italiano dell'attesissimo L'isola dei cani , nuovo film animato in stop-motion diretto dal geniale).

Tra carrellate orizzontali e verticali e atmosfere autunnali e sognanti, il film racconterà la storia di Atari Kobayashi, un 12 enne intento a fermare i piani del Sindaco Kobayashi. Per decreto esecutivo, tutti i cani domestici di Megasaki City vengono esiliati in un deposito rifiuti chiamato Trash Island, e Atari si allontanerà dalla città alla ricerca del suo cane, Spots. Da lì inizierà un viaggio epico per decidere il futuro dell'intera Prefettura.

L'isola dei cani vedrà un cast di doppiatori di prim'ordine che sono Edward Norton, Bryan Cranston, Bill Murray, Jeff Goldblum, Frances McDormand, Greta Gerwing, Harvey Keitel, Liev Schreiber, Scarlett Johansson, Tilda Swinton e Yoko Ono, per un'uscita prevista nelle sale il 23 marzo 2018.