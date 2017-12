L'isola dei cani: nuovo poster per il film in stop-motion di Wes Anderson

Fox Searchlight Pictures ha diffuso un nuovo poster de, il nuovo film d’animazione in stop-motion scritto e diretto da

La pellicola è ambientata nel 2037 in Giappone, dove tutti i cani vengono messi in quarantena, a seguito di un'influenza 'canina', in un'isola di rifiuti. Stufi delle loro condizioni di vita, cinque cani incontrano un ragazzino, Atari Kobayashi, sull'isola alla ricerca del suo cane Spock. I cani aiuteranno Atari e decideranno di proteggerlo dalle autorità, decise a riportarlo indietro.

Scritto, co-prodotto e diretto da Anderson, L'isola dei cani comprende un cast vocale originale di grande livello: Bryan Cranston, Edward Norton, Bill Murray, Jeff Goldblum, Bob Balaban, F. Murray Abraham, Koyu Rankin, Kunichi Nomura, Greta Gerwig, Frances McDormand, Courtney B. Vance, Fisher Stevens, Mari Natsuki, Harvey Keitel, Liev Schreiber, Scarlett Johansson, Tilda Swinton, Akira Ito, Akira Takayama, Yojiro Nada, Frank Wood, Yoko Ono e Kara Hayward.

Si tratta del secondo film d’animazione in stop-motion per il regista dopo Fantastic Mr. Fox (2010). L’uscita nelle sale americane è prevista per il 23 marzo 2018, mentre in Italia verrà distribuito dalla 20th Century Fox.



Su queste pagine potete visualizzare anche il trailer italiano della pellicola, che verrà proiettata al Festival di Berlino il prossimo 15 febbraio.