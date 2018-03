L'international poster di Rampage: Furia Animale mostra le tre creature giganti

Dopo aver sfiorato il miliardo di dollari con Jumanji - Benvenuti nella giungla si appresta a tornare nelle sale cinematografiche di tutto il mondo con l’ultimo action movie diretto dal regista, con cui ha già lavorato in passato. Dopo il salto della notizia la nuova locandina del film.

Il primatologo Davis Okoye è un uomo schivo che condivide un legame indissolubile con George, un gorilla silverback straordinariamente intelligente di cui si occupa dalla nascita. Un esperimento genetico dai risultati catastrofici, però, trasforma la gentile scimmia in un’enorme creatura furiosa. A peggiorare le cose, ben presto si scopre che anche altri animali sono stati modificati allo stesso modo. Mentre questi nuovi predatori alfa devastano il Nord America, distruggendo ogni cosa che incontrano lungo il proprio cammino, Okoye si allea con uno screditato ingegnere genetico per creare un antidoto, facendosi strada attraverso un campo di battaglia in continua evoluzione, non solo per impedire una catastrofe globale, ma anche per salvare lo spaventoso primate che una volta era suo amico.

Tra i protagonisti di Rampage: Furia Animale troviamo, dunque, Dwayne Johnson, la candidata Oscar Naomie Harris (Moonlight), Malin Akerman, Jake Lacy, Joe Manganiello (Justice League) e Jeffrey Dean Morgan (The Walking Dead).

Brad Peyton (Viaggio nell’isola misteriosa) dirige una sceneggiatura di Ryan Engle e Carlton Cuse & Ryan J. Condal e Adam Sztykiel, da una storia di Ryan Engle basata sull’omonimo videogioco. La squadra creativa comprende il direttore della fotografia Jaron Presant (Star Wars: Gli Ultimi Jedi), lo scenografo Barry Chusid, la costumista Melissa Bruning (Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie). Le musiche sono di Andrew Lockington.

Rampage: Furia Animale sarà distribuito dalla Warner Bros. nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 12 aprile 2018.