L'inquietante suora nella prima immagine di The Nun, spin-off di The Conjuring

Online è stata diffusa la prima immagine di The Nun, spin-off della saga di The Conjuring, che presenta il personaggio di Valak, entità demoniaca con le sembianze di una suora, dopo le prime immagini nelle scene post-credit di Annabelle 2: Creation. Valak è un demone che terrorizza Lorraine Warren in The Conjuring - Il caso Enfield.

Valak ha preso le sembianze di una monaca per schernire Lorraine ma l'immagine dello spin-off conferma che Valak ha assunto quella forma anche in passato.

Questa volta il demone minaccia un monastero in Romania. In un ambiente religioso così isolato è perfettamente logico che Valak abbia usato quello che sembra essere il suo travestimento preferito quando deve interagire con persone fragili.

The Nun è ambientato nel 1952 e quando una giovane suora si suicida in un'abbazia in Romania, un prete e una novizia vengono mandati dal Vaticano per investigare sulla vicenda. Entrambi scopriranno i segreti diabolici di quel luogo rischiando la vita e la propria anima al cospetto di una malevole suora.

Entertainment Weekly mostra una prima immagine di The Nun, mostrando Valak nel momento in cui è pronta a spaventare a morte chiunque abbia davanti. A causa delle ignote origini è difficile capire se bisogna rivolgersi a Valak al maschile o al femminile ma nel film il personaggio è interpretato dall'attrice Bonnie Aarons.

Il cast di The Nun comprende Taissa Farmiga, Demian Bichir, Bonnie Aarons e Charlotte Hope. Il film è diretto da Corin Hardy, su una sceneggiatura di Gary Dauberman e James Wan.