L'Extreme Universe di Rob Liefeld arriva su Netflix

Netflix ha stretto un nuovo accordo per portare l'disulla piattaforma digitale.conferma che Netflix si è assicurata i diritti di sfruttamento dell'universo e dei suoi personaggi.

Weed Road e Akiva Goldsman hanno intenzione di esaminare e creare delle storie individuali per ognuno dei personaggi di questo universo per realizzare dei potenziali film destinati su Netflix, seguendo una strategia simile alla famosa writers' room della saga di Transformers. Goldsman, Liefeld e Brooklyn Weaver produrranno gli adattamenti.

"L'Extreme Universe di Rob Liefeld include storie accattivanti e personaggi distintivi. La voce creativa di Liefeld è stata dietro alcuni dei franchise più importanti degli ultimi anni, rendendolo l'unico in grado di portare questi supereroi dell'Extreme Universo in vita su Netflix" ha spiegato Scott Stuber di Netflix.

"Rob è un talento unico ed innovativo che sa come combinare azione da fumetto con emozioni reali. Netflix ha l'ambizione e la dedizione per portare questi personaggi in vita" ha commentato Goldsman.

Rob Liefeld, cinematograficamente parlando, è conosciuto per essere stato il creatore di Deadpool, personaggio dei fumetti Marvel a cui ha dato vita l'attore Ryan Reynolds in un film sbanca-botteghini arrivato nel febbraio 2016. Per questo maggio è atteso il suo sequel, Deadpool 2, che vedrà Reynolds attore e produttore e David Leitch regista.