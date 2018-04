L'evoluzione dell'Universo Cinematografico Marvel in un video di 17 minuti!

Se non avete nessuna intenzione di rivedere i 18 film precedenti ad Avengers: Infinity War, Burger Fiction ha diffuso in streaming un video che riassume i primi dieci anni dell’MCU.

Recuperare tutti i film dell’Universo Cinematografico Marvel, prima di gettarsi a capofitto nella visione di Avengers: Infinity War, richiederebbe un impiego di circa 31 ore della vostra vita, quindi l’utente dietro il canale YouTube Burger Fiction ha pensato bene di esporre l’evoluzione di questo universo attraverso un video della durata di circa 17 minuti.

Il filmato, inoltre, contiene alcune clip proprio da Infinity War e dal prossimo film del franchise, ovvero Ant-Man and the Wasp, in uscita nelle sale americane a luglio e in arrivo in Italia ad agosto. Come già specificato, i film che precederanno l’uscita di Avengers 4 saranno cronologicamente anteriori a quest’ultimo: sia Ant-Man and the Wasp, che riprenderà da dove era terminato Captain America: Civil War, che Captain Marvel, ambientato negli anni Novanta.

Immergiamo quindi in questo gustosissimo riassunto, da quando in Iron Man (2008) un minaccioso Nick Fury si addentrava nell’abitazione di un sorpreso Tony Stark con l’intenzione di arruolarlo per il misterioso “progetto Vendicatori”, che poi abbiamo visto realizzarsi al massimo del suo potenziale e che con Avengers 4 porterà alla fine della Fase 3 e dell’Universo Cinematografico Marvel per come lo abbiamo conosciuto fino ad ora.

Avengers: Infinity War è approdato nelle sale italiane lo scorso 25 aprile. Su queste pagine potete già leggere la nostra recensione.

Sinossi: In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.