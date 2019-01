L'esibizione di Crazy Little Thing Called Love nel video paragone di Bohemian Rhapsody

Come annunciato poco tempo fa dalla 20th Century Fox, il prossimo 12 febbraio l'amatissimo e premiato Bohemian Rhapsody uscirà in versio home-video, portandosi con sé la versione integrale del Live Aid che conterrà due canzoni tagliate dal montaggio cinematografico, Crazy Little Thing Called Love e We Will Rock You.

Ebbene, grazie a una nuova featurette del film che compara come sempre il Live Aid originale al rifacimento, con Rami Malek nei panni camaleontici di Freddie Mercury, possiamo adesso vedere un piccolo passaggio dell'esibizione legata a Crazy Little Thing Called Love.



Bohemian Rhapsody racconta la nascita e l'evoluzione artistica di una delle band più incredibili della storia della musica e del suo front-man, il leggendario Freddie Mercury. Diretto da Bryan Singer - con Dexter Fletcher subentrato in corsa per completare il film - Bohemian Rhapsody include nel cast Rami Malek nel ruolo di Freddie Mercury, insieme a Lucy Boynton (Mary Austin), Gwilym Lee (Brian May), Ben Hardy (Roger Taylor), Joseph Mazzello (John Deacon), Aidan Gillen, Tom Hollander, Allen Leach e Mike Myers nei panni di Ray Foster.

Il film è uscito nelle sale cinematografiche italiane lo scorso 29 novembre. Bohemian Rhapsody è risultato il film più visto in Italia nel 2018 e ha letteralmente trascinato gli incassi nostrani, in un'annata che si è rivelata davvero molto scarna di presenze in sala.



Nel mondo, Bohemian Rhapsody si è inoltre rivelato uno dei maggiori successi dell'anno, sia a fronte di un budget di appena 52 milioni di dollari, sia per un incasso complessivo che ha superato i 713 milioni di dollari, con una curva di profitti davvero elevata, tanto che non si esclude un possibile sequel.