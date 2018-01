L'entusiasmo di Twitter alla notizia che il film su Black Widow si farà!

"Kim Shumway ✔ @kimshum LOOK! Stanno sviluppando il film su #BlackWidow con una donna allo script! Ben Fatto Marvel, abbiamo bisogno di queste cose!" "Connor Behrens @ConnorFilm E dunque, FINALMENTE, la Marvel farà uno stand alone su #BlackWidow. Questo mostra che grande impatto abbia avuto #WonderWoman. Quel film è stato la prova che la gente va volentieri a vedere dei film con supereroine donne come protagoniste. Lentamente, le cose stanno certamente cambiando..." "Joshua Yehl ✔ @JoshuaYehl Se questo film su Vedova Nera non inizia con Natasha che salta fuori da un Helicarrier dello SHIELD senza il paracadute, non sanno cosa stanno facendo." "Nerdist ✔ @nerdist Due parole: @Marvel: #BlackWidow"

Sulla scia del successo di Wonder Woman, e grazie all'interesse suscitato dalla produzione di Captain Marvel , ecco che arriva anche l'agognata notizia dello stand alone sulla Vedova Nera , interpretata ormai da quasi 10 anni da Scarlett Johansson . Jac Schaeffer è in trattativa per lo script.

Headlines after first RED SPARROW trailer: We're finally getting that #BlackWidow movie we've always wanted



Marvel: Hold our beer — Alisha Grauso (@AlishaGrauso) January 10, 2018

LOOK! They're developing a #BlackWidow movie with a woman screenwriter!



Well done, @Marvel. More like this. — Kim Shumway (@kimshum) January 10, 2018

So Marvel is FINALLY maybe going to make a standalone #BlackWidow film.



It just goes to show you how much impact #WonderWoman is already having. That film proved that audiences will go see female-led superhero films.



Slowly but surely, things are changing... — Connor Behrens (@ConnorFilm) January 10, 2018

If this Black Widow movie doesn't start with Natasha jumping out of a SHIELD Helicarrier with no parachute, then they don't know what they're doing. — Joshua Yehl (@JoshuaYehl) January 10, 2018

*live footage of Scarlett Johansson taking off her disguise after coercing Marvel into tapping a writer on her solo movie after propping up their other heroes for years* #BlackWidow — Nirat (@NiratAnop) January 10, 2018

So APPARENTLY there is a #BlackWidow movie in the works. FINALLY! And I know a lot of people are like, "Oh, DC did it first!" BUT, this isn't a Marvel VS DC tweet. Honestly, I feel like #WonderWoman would be congratulating BW on getting a film. Solidarity against the Patriarchy. — Dakota Shain Byrd🧜🏻‍♂️ (@ShainByrd) January 10, 2018

BLACK WIDOW STAND ALONE MOVIE IS CONFIRMED AND IN DEVELOPMENT — robs (@laufeyhela) January 10, 2018