L'avvocato di Morgan Freeman ha chiesto alla CNN di cancellare l'articolo sull'attore

Secondo quanto riportato da Variety, uno degli avvocati di Morgan Freeman, Robert M. Schwartz, ha pubblicato una lettera in cui chiede alla CNN - al Presidente dell'emittente - di scusarsi con l'attore premio Oscar e di ritirare la storia pubblicata il 24 maggio in cui Freeman viene accusato di molteplici molestie sessuali.

Come già accennato, la lettera del legale di Morgan Freeman, è indirizzata a Jeff Zucker, che è il presidente della CNN. Secondo l'avvocato, l'articolo è stato usato per "attaccarlo ingiustamente ... Con intenti maliziosi, falsità, frasi orchestrate ad hoc con assoluta negligenza editoriale e nella pratica etica del giornalismo."

Robert M. Schwartz ha poi aggiunto che una delle autrici dell'articolo in questione, avrebbe "imbeccato le testimoni per parlare contro Freeman, ed è stata motivata da ragioni personali." La stessa giornalista, Chloe Melas, avrebbe apparentemente subito molestie verbali dall'attore: mentre doveva intervistarlo per “Going in Style” la donna era incinta e, in quell'occasione, Freeman si sarebbe rivolto a lei definendola "matura" e avrebbe poi fatto altri commenti sul suo corpo.

"Il problema della signora Melas, è che la sua versione dell'intervista è falsa ", ha scritto Schwartz. "Il suo articolo si basa sul fatto che lei ha immaginato ciò che il signor Freeman le avrebbe detto, come ha immaginato che abbia fatto qualcosa per molestarla. Tuttavia, ci sono prove sostanziali sul fatto che la signora Melas abbia a tutti gli effetti solo immaginato lo svolgersi di un qualsivoglia incidente, oppure ha semplicemente trattato con sguardo esagerato quella che era un'osservazione non malevola, portandola a livelli selvaggiamente sproporzionati rispetto alla realtà dei fatti, così da darle una base per accusare il Signor Freeman e causargli il grave danno che la storia della CNN gli ha inflitto “.

Come probabilmente ricorderete, quando questa vicenda è venuta a galla, lo stesso Morgan Freeman ha scritto di suo pugno un post social dove si scusava con tutte le persone che ha ferito, seppure involontariamente. Ragion per cui la CNN, tramite un portavoce, ha risposto a questa lettera come segue:

"Le accuse infondate fatte dall'avvocato di Freeman sono fastidiose e difficili da conciliare con le dichiarazioni pubbliche di Freeman stesso, all'indomani dell'uscita della storia", si legge nella dichiarazione. "La CNN rimane sulle sue posizioni e risponderà con forza a qualsiasi tentativo da parte del signor Freeman o dei suoi rappresentanti di intimidirci dal coprire questa importante questione pubblica".

Vedremo come evolverà la vicenda nei prossimi mesi.