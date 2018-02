L'avventura di Han Solo ha inizio nel primo trailer di Solo: A Star Wars Story

Questa notte i fan della saga dihanno potuto dare una breve sbirciata a Solo: A Star Wars Story in attesa delche ora ha debuttato in rete, come promesso in questi giorni. Potete visionare il trailer in questa notizia, anche in italiano.

Solo: A Star Wars Story è il secondo spin-off della fortunatissima saga della Lucasfilm dopo l'acclamato Rogue One: A Star Wars Story arrivato nei cinema a dicembre 2016. Questa avventura, prequel alle avventure della trilogia principale, mostrerà le origini del personaggio di Han Solo (qui interpretato dall'attore Alden Ehrenreich) e della sua amicizia con Chewbacca (Joonas Suotamo).

La regia del film è stata affidata a Ron Howard, arrivato di corsa nel progetto dopo il licenziamento dei precedenti registi - Phil Lord & Chris Miller - che hanno dovuto lasciare la pellicola per divergenze creative con la Lucasfilm. La sceneggiatura è firmata da Lawrence Kasdan insieme a Jon Kasdan.

La pellicola mostrerà anche il primo incontro tra Solo e il personaggio di Lando Calrissian, che avrà il volto di Donald Glover. Nel cast anche Emilia Clarke, Phoebe Waller-Bridge, Woody Harrelson, Thandie Newton e Paul Bettany.

Ricordiamo che il prossimo anno, invece, uscirà Star Wars: Episodio IX, terzo episodio della nuova trilogia iniziata nel 2015 con Star Wars - Il Risveglio della Forza e continuata lo scorso dicembre con il divisivo Star Wars: Gli Ultimi Jedi. Il terzo spin-off in fase di produzione alla Lucasfilm è uno incentrato interamente sul personaggio di Obi Wan Kenobi.