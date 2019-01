L'avventura continua nel nuovo spot tv di Dragon Trainer - Il mondo nascosto

In arrivo a fine gennaio nelle sale cinematografiche c'è Dragon Trainer - Il Mondo Nascosto, terza avventura cinematografica della saga d'animazione della Dreamworks Animation. Adesso lo studio e la Universal Pictures hanno diramato in rete un nuovo spot tv, che trovate dopo il salto.

Dragon Trainer - Il Mondo Nascosto è il già acclamato capitolo finale della saga d'animazione targata Dreamworks.

Ora capo e sovrano di Berk al fianco di Astrid, Hiccup ha creato un regno di uomini e draghi gloriosamente caotico. Quando l'apparizione improvvisa di un drago Furia Buia femmina coincide con la minaccia più oscura che il loro villaggio abbia mai dovuto affrontare, Hiccup e Sdentato sono costretti a lasciare l'unica casa che abbiano mai conosciuto e a viaggiare in un mondo nascosto, considerato fino ad allora solo una creazione mitologica. Mentre comincia a delinearsi chiaramente il loro futuro, il drago e il cavaliere combattono uniti fino agli estremi confini della Terra per proteggere tutto ciò di cui hanno imparato a fare tesoro.

Dean DeBlois torna alla regia di questo capitolo conclusivo che, mentre in USA arriverà il 22 febbraio, è atteso in Italia per questo 31 gennaio.